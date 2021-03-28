محافظ القليوبية يدشن المرحلة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

القليوبية فريق المحافظات

دشن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم، المرحلة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبي بمدينة بنها، بحضور الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والتي ستبدأ فعاليتها اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 28 مارس وعلي مدار أربعة أيام لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتي 5 سنوات، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة الصحية للأطفال.

وأكد المحافظ، أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، استعداد المديرية لبدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر إنطلاق فعالياتها علي مستوي المحافظة، بداية من اليوم وتستمر لمدة ٤ أيام وذلك من خلال فرق طبيه مدربة وجاهزة، مؤكدا توافر المستلزمات اللازمة للحملة وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، واطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء علي شلل الأطفال نهائيا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 1090837 طفل وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب 2391 فريق طبي للقيام بتنفيذ الحملة منهم 314 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و2077 فريق متحرك من شقة إلى شقة، لافتا إلى أنه تم التشديد على جميع الفرق بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.

تدشين حملة التطعيم ضد شلل الاطفال بالقليوبية



تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال



خلال تدشين الحملة