محافظ الشرقية يعلن تطوير مبنى الطوارئ بمستشفى الزقازيق بـ3.5 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير الطابقين الثانى والثالث بمبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، والذى يشمل إنشاء جناح لجراحات القلب المفتوح بالمستشفى للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وحضانات للأطفال والربط بين المبنيين بالمستشفى، وذلك بتكلفة مبدئية 3 ملايين و500 ألف جنيه.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ أعمال التطوير بالمستشفى، بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى العمل والدقة فى التنفيذ.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بصحة المواطنين وتسعى إلى تحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم لرفع المعاناة والألم الذى يتعرضون له، مشيراً إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة توفر احتياجات المستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية إيماناً بحق المواطنين فى الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن الهدف من أعمال التطوير النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية، مؤكداً أن جميع العاملين بالقطاع الصحى من أطباء وتمريض وفنيين وعمال يؤدون واجبهم على الوجه الأكمل ومقدرين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

رافق المحافظ المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد ، ونبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق ومحمد الأباصيرى رئيس حى ثان الزقازيق.



جولة محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة بمستشفى الزقازيق العام



محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة



محافظ الشرقية يتابع تطوير مستشفى الزقازيق العام