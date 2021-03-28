محافظ الشرقية يشهد بدء المرحلة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى تبدأ من اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم 31 مارس، لمدة 4 أيام، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات ، بهدف الحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال ، بحضور المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد ، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ونبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق ، و محمد الأباصيرى رئيس حى ثان الزقازيق .

وأوضح محافظ الشرقية، أن الحملة تستهدف تطعيم عدد (1217047) طفل من خلال (2435) فريق طبى ثابت ومتحرك ، مشيراً إلى أن الحملة سوف تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً ، من منزل إلى منزل من خلال فرق طبية مدربة ومجهزة لتطعيم الأطفال بالمجان ، مشدداً على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء الحملة ، حفاظاً على صحة وسلامة الأطقم الطبية المشاركة والأطفال المستهدفين من الحملة .

وأضاف المحافظ ، أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، ولتحقيق المستهدف منها ، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، بأن المرحلة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، تستمر لمدة 4 أيام من خلال فريق عمل طبى مدرب ومجهز مقسم إلى (498) فريق ثابت بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات و (1937) فريق متحرك تجوب المنازل والحضانات مقسمين إلى (580 ) فريق بالحضر، وعدد (1855) فريق بالريف يقوم بالتطعيم من منزل إلى منزل، مشيراً إلى أن التطعيم بالمجان وهو عبارة عن نقطتين بالفم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.



تطعيم الاطفال ضد مرض شلل الاطفال بالشرقية