محافظ السويس: مستعدون لشهر رمضان.. والسلع متوفرة بالمجمعات

السويس- سيد نون

قال اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إن جميع السلع الأساسية ستتوفر بالمجمعات في المحافظة خلال شهر رمضان، وأنه يتم مراجعة هذا مع مسئولي مديرية التموين.

وأكد محافظ السويس اليوم السابع، أنه تم التأكيد على مسئولي الصحة والتموين على تنفيذ حملات مكثفة علي الأسواق للتأكد من جودة من المنتجات الغذائية.

وأشار عبد المجيد صقر، إلى أنه توجد استعدادات كامله لشهر رمضان داخل أحياء المحافظة الخمس، خاصة الأحياء التي تتواجد بها الأسواق الكبيرة التي يتردد عليها المواطنون.

وأكد صقر، أنه أيضا يتم متابعه تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، وستطيق الإجراءات الاحترازية من اجل حماية صحة المواطنين، ويوجد تعاون كامل بين مسئولي مديرية الصحة والأحياء في المحافظة.

وقامت المحافظة خلال الأيام الماضية لتعقيم عدد من المساجد والمدارس والمنشآت الحكومية لمواجهه تفشي فيروس كورونا.