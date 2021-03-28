محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

شهد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال "الجرعة الثانية"، والتى تبدأ من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل بمركز طب أسرة الشهداء يرافقه الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

يذكر أن المستهدف تطعيمه خلال الحملة فى محافظة الإسماعيلية 233 ألف طفل من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات، منهم 9600 طفل بمركز طب أسرة الشهداء، من خلال 5 فرق ثابتة بالمركز تعمل من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً و22 فرقة متحركة تعمل من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وكانت الجرعة الأولى للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدأت فى الفترة من 28/2 وحتى 3/3/2021.

وتفقد محافظ الإسماعيلية المركز الطبى بعد انضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بما وصل إليه المركز من مستوى طبى ممتاز، من حيث التجهيزات الطبية والكوادر البشرية والتجهيزات اللوجستية.

وخلال الجولة استمع محافظ الإسماعيلية لشرح كامل لإمكانيات المركز من الدكتورة هويدا منصور مديرة المركز، وما تم إضافته من نظام متكامل للتشغيل وخدمة المرضى وعيادات أطفال وتنظيم أسرة وطب أسنان وصيدلية ومعامل تحاليل وغرف تعقيم وأماكن انتظار مكيفة.

يذكر أن المركز تم ضمه لمنظومة التأمين الصحي الشامل التى افتتحها الرئيس السيسي فى 16 فبراير الماضى بمجمع الإسماعيلية الطبى.















