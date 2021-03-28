ماكرون: حملة التطعيم الفرنسية ستلحق بنظيرتها البريطانية

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في فرنسا ستلحق بنظيرتها البريطانية "خلال بضعة أسابيع".

وتلقى 11,45 بالمائة من الفرنسيين جرعة لقاح واحدة على الأقل، مقارنة بـ 43,79 بالمائة من البريطانيين، بحسب ما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ووسط توترات بشأن إمدادات اللقاح، أضاف ماكرون، أن فرنسا عززت بشكل كبير وتيرة حملة التطعيم لديها، وأن الحملة البريطانية ستتباطأ قريبا.

وفي إشارة إلى إمدادات لقاح "أسترازينيكا" التي تنُتج داخل الاتحاد الأوروبي، قال ماكرون "خلال بضعة أسابيع سنلحق بالبريطانيين تماما، الذين سيعتمدون علينا بشكل متزايد في هذه الأثناء لتطعيم سكانهم".

وتأتي تصريحات ماكرون في أعقاب تحرك المفوضية الأوروبية في وقت سابق هذا الأسبوع لتعزيز صلاحيات الكتلة التي تتيح لها منع صادرات اللقاحات إلى البلدان ذات معدلات التطعيم المرتفعة.