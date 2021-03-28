اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مارس 2021 08:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون: حملة التطعيم الفرنسية ستلحق بنظيرتها البريطانية

الأحد، 28 مارس 2021 07:00 م
ماكرون: حملة التطعيم الفرنسية ستلحق بنظيرتها البريطانية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في فرنسا ستلحق بنظيرتها البريطانية "خلال بضعة أسابيع". 
وتلقى 11,45 بالمائة من الفرنسيين جرعة لقاح واحدة على الأقل، مقارنة بـ 43,79 بالمائة من البريطانيين، بحسب ما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ووسط توترات بشأن إمدادات اللقاح، أضاف ماكرون، أن فرنسا عززت بشكل كبير وتيرة حملة التطعيم لديها، وأن الحملة البريطانية ستتباطأ قريبا.
وفي إشارة إلى إمدادات لقاح "أسترازينيكا" التي تنُتج داخل الاتحاد الأوروبي، قال ماكرون "خلال بضعة أسابيع سنلحق بالبريطانيين تماما، الذين سيعتمدون علينا بشكل متزايد في هذه الأثناء لتطعيم سكانهم".
وتأتي تصريحات ماكرون في أعقاب تحرك المفوضية الأوروبية في وقت سابق هذا الأسبوع لتعزيز صلاحيات الكتلة التي تتيح لها منع صادرات اللقاحات إلى البلدان ذات معدلات التطعيم المرتفعة.


ماكرون

تطعيم كورونا

كورونا فى فرنسا

بريطانيا

حملات التطعيم فى أوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة