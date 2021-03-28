لقطات من اشتعال النار بقافلة صهاريج وقود على طريق سريع فى بيرو.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

تحول أحد الطرق السريعة فى بيرو إلى قطعة من الجحيم تلتهمها النيران من كل اتجاه بسبب حدوث حريق فى قافلة مكونة من خمسة صهاريج وقود، وأحدث الحريق دمارا على الطريق وتوقف حركة المرور لساعات طويلة لحين اطفاء النيارن وإزالة المخلفات التى تسبب فيها انفجار الصهاريج على الطريق السريع فى بيرو.

وأظهرت لقطات فيديو من زوايا مختلفة مشهد الطريق السريع المركزى فى بيرو، الذى سيطر عليه دمارا كبيرا بسبب انفجار الصهاريج، وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن سبب حريق الصهاريج هو سقوط صخورا من التلال التى أصابت إحدى الناقلات، مما أدى إلى تسرب الوقود واشتعال النار فى القافلة بأكملها دون معلومات عن اصابات أو وفيات، وفق ما نقلته شبكة "روسيا اليوم".

حريق الصهاريج يسد الطريق



صور مشهد النيران عن بعد

وتعطلت حركة المرور على الطريق السريع المركزى فى بيرو بسبب اشتعال النار فى الخمس صهاريج وقود، واصطفت شاحنات النقل على طول الطريق عن بعد بسبب سد النيران للطريق، والتخوف من التعامل مع صهاريج الوقود المشتعلة.



النار تأكل الطريق



الدخان يغطى المكان

وفى واقعة مشابهة بالمكسيك، سجلت لقطات فيديو - فى وقت ساق - لحظة انفجار شاحنة لنقل الغاز المسال، فى ولاية ناياريت بغرب المكسيك، حيث تحطمت الشاحنة وانفجرت على طول الطريق السريع الذى يربط بين عاصمة الولاية تيبيك وجوادالاخارا فى ولاية خاليسكو الغربية، وأظهرت لقطات الفيديو هرع مستقلى السيارات عن مكان الحادث عقب الانفجار خوفا من أن تمتد أثار انفجار الغاز المسال وتصل إلى سياراتهم المتوقفة على الطريق.

ونشر مكتب المدعى العام فى ناياريت، فيديوهات وصور لتحطم الشاحنة التى انفجرت على طول الطريق السريع، وأفاد بأن الانفجار أثر على ثلاث سيارات أخرى عثرت فيها السلطات على جثث 12 شخصا، فيما عثر على جثة ثالثة على الطريق يشتبه فى أنها تخص السائق أو مساعده، وفقا لوكالة سبوتنيك.