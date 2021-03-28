كيف تراجعت انبعاثات الكربون بعد انخفاض استهلاك المواد البترولية.. انفو جراف

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع بنسبة 7.5٪ في كمية الإنبعاثات من غاز ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، عام 2019/2020 عن عام 2018/2019.
وقدم جهاز الإحصاء بالانفوجراف، كيف تطور حجم الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون وارتباطه بالاستهلاك المحلي من البترول والغاز الطبيعي، بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، وكان كالتالي:
ومن أهم هذه المؤشرات ما يلي:
انخفضت اجمالى كمية الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، من 199.86 مليون طن عام 2018/2019 الى 184.97 مليون طن عام 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت 7.5%.
سجلت كمـية الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى، 44835.3 ألف طن عام 2019/2020، مقابل 46450.6 ألف طن عام 2018/2019، بنسـبة نقص قدرها 3.4%، بينما بلغت كمية الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية 27540 ألف طن عام 2019/2020، مقابل 30950.1 ألف طن عام 2018/2019 بنسـبة انخفـاض قدره 11٪.
وأنشأت المنظمة العالمية للارصاد الجوية، وبدأ تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية، لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ويتماشي شعار هذا العام "المحيط، المناخ و الطقس" مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طموحة للتصدي للتغيرات المناخية، التي تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.
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