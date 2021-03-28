كيف تتخلص من انتفاخ البطن فى خطوات؟..تمهل عند تناول الطعام

نهير عبد النبى

انتفاخ البطن من المشاكل الصحية المزعجة التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على الصحة قد يكون ذلك بسب الاصابة ببعض المشاكل الصحية مثل التهاب القولون ومشاكل المعدة وقد يكون بسبب الافراط فى تناول الأطعمة التى تسبب الانتفاخ والغازات.

وحسب ما ذكره موقع brighamandwomens فأن أبرز الأطعمة التى تسبب الانتفاخ هى:

1:الفواكه مثل التفاح والكمثرى.

2:الخضار مثل البروكلي ، وبراعم بروكسل ، والبصل.

3:الحبوب الكاملة.

4:منتجات الألبان ، بما في ذلك الحليب والجبن والآيس كريم.

5: الأطعمة التى تحتوى على الألياف والسكريات والنشويات التي لا تهضم أو تمتص بسهولة، والتى ينتج عنها غازات الأمعاء.

6.الأطعمة التي تحتوي على السوربيتول، وهو سكر طبيعي موجود في الفاكهة ، مدرجة في قائمة الأطعمة الغازية لدى بعض الأشخاص الناس الآخرون ينزعجون من المشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة، إذا اكتشفت أن هذه الأطعمة تسبب لك الغازات الزائدة ، فتخلص منها من نظامك الغذائي أو تناولها بكميات أصغر.





وهناك بعض الطرق التى ينصح باتباعها لعلاج انتفاخ البطن



1: حاول أن تشرب قبل الوجبة بحوالي 30 دقيقة لمساعدة معدتك على الهضم بشكل أفضل.

2: عندما تأكل أو تشرب بسرعة يمكنك ابتلاع الكثير من الهواء، مما قد يسبب الغازات، لذا تمهل عند تناول الطعام، خاصة إذا كان لديك أطقم أسنان، فاستشر طبيب أسنانك للتأكد من ملاءمتها بشكل صحيح حتى لا تلهث الهواء أثناء تناول الطعام.

3: قد تتسبب عادات مثل التدخين ومضغ العلكة والشرب من خلال القش في امتلاء معدتك بالهواء، مما يؤدي إلى الغازات فابتعد عنها .

5: البابونج يساعد في عدد من مشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك اضطراب المعدة والانتفاخ والغازات المعوية، عن طريق إرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم.