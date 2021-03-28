قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بنى سويف.. غدا

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائى عن عدد من المُغذًيات العُمومية بمدينة بنى سويف ، وذلك على مدار 3 أيام" الإثنين والأربعاء 29 و31 مارس الجارى والخميس 1 أبريل القادم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية ببعض المغذيات، مما يترتب عليه فصل الخدمة عن عدد من المناطق والأحياء التى تعتمد على تلك المغذيات .

ووفقاً لبيان القطاع فإنه من المقرر فصل التيار الكهربائى غداً الإثنين ، عن مناطق "مديرية الصحة ، مديرية الطرق ، مستشفى الصدر ، هيئة الطرق ، الرواد ، الكورنيش ، خلف مطحن بوهلر، منطقة الزهور ، المدرسة الفكرية ، ثلاجة العجوز" .

فيما يتم فصل الخدمة يوم الأربعاء 31 مارس عن مناطق "عبد السلام عارف ، السلخانة ، هوايكو ، حوض الدلالة" .

كما يتم قطع التيار الكهربائى يوم الخميس1 أبريل ، عن مناطق "السادات ، الميكرويف ، برج رنين ، القنادلة ، نادى المهندسين ، نادى القضاة"، وذلك بداية من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراً ، على مدار الأيام الثلاثة المذكورة ، وبحسب الترتيب المُوضح عالية .

ويتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة ، فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة .