قرية الهكس بكفر الشيخ على موعد مع التطوير ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كفر الشيخ - محمد سليمان

قرية الهكس من القرى الأم بمركز مطوبس، التابع لمحافظة كفر الشيخ، ضمن القرى التى تم اختيارها للتطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاقت القرية اهتماما كبيرا، فكانت حالة المياه سيئة، والكهرباء كانت دائمة الانقطاع، ولكن خلال السنوات الست الماضية، لم ينقطع التيار الكهربائى، والمياه تحسنت، كما تتميز القرية بوجود صرف صحى ويحتاج لاستكمال، ومدارس وخدمات متعددة، وسيتم إقامة عدد من المشروعات الخدمية بالقرية ليشملها التطوير بتوصيل الغاز الطبيعى، وإقامة ملعب تابع لمركز شباب القرية، وإقامة مجمع خدمى، بالإضافة إلى خدمة التحول الرقمى بربط الوحدات والشبكات المركزية واللامركزية، ورصف الطرق الرئيسية ورصف الطرق الضيقة بالإنترلوك، وإقامة محطة صرف أخرى، وبناء مدارس.

وأكد محمد سعد محمود، من أهالى القرية، أن مساحة قرية الهكس 25 كيلو، وعدد سكانها 25 ألف نسمة، ومنذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن مبادرة حياة كريمة، واختيار مركز مطوبس بين المراكز الـــ 50 على مستوى الجمهورية دب فى نفوسنا الأمل لتوفير كافة الخدمات التى نحتاجها.

وأضاف محمود لـ"اليوم السابع"، لدينا العديد من الخدمات ونحتاج للمزيد منها، وبالقرية 3 مدارس، ووحدة طب أسرة، ووحدة بيطرية، و3 جمعيات زراعية، ومحطة مياه شرب، ومنذ إعلان مبادرة الرئيس بدأ العمل بالقرية لإقامة العديد من المشروعات ومنها أعمال تدبيش الرافد الدولى "الرياض _ مطوبس"، وإنشاء رافد أبو الروس فوه، وكوبرى الهكس 2.

وأضاف محمد سعد المرشدى، أن القرية ستشهد العديد من المشروعات فى ظل مبادرة حياة كريمة ومنها إنشاء مدارس تعليم أساسى "البرانسة"، ومدرسة صناعية للبنات، ومحطة معالج صرف صحى بعزبة الفأر، ومركزى شباب وملعب خماسى بالفتح، ومكتب بريد، ووحدة بيطرية بالعظمة، ومجمع خدمي، بالإضافة إلى تطوير مشروعات الصرف الصحى بالقرية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير مركز مطوبس بالمحافظة الذى يضم 18 قرية تضم 187 تابعًا، موضحًا أن المركز يعيش به 350 ألف مواطن، ويمثل 10% من إجمالى سكان كفر الشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل فى المرافق والأمور التى تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بالمركز خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف نور الدين، أن المبادرة تستهدف جودة الحياة وتطوير الريف المصري، وتطوير المرافق كالمياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز، والطرق، موضحًا أنها تؤدى إلى تطوير النظام التعليمى بمركز مطوبس سواء العام أو الفنى والمراكز المجاورة.

وقال جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إن هناك توصيات لتطبيق برنامج حياة كريمة بــ18 قرية و187 تابع وأنه المركز الوحيد على مستوى المحافظة الذى سيشهد الأيام القادمة تنمية وتطوير فى كافة قطاعات الخدمات من تعليم وصحة ومرافق من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء وغاز طبيعى ورصف طرق وتبطين الترع الرئيسية والفرعية للحد من انتشار التلوث.



مشروعات تبطين الترع بمطوبس



المعدات المستخدمة في مشروعات حياة كريمة



جانب من المشروعات الخدمية الجارية بقرى مطوبس