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قرار حكومى بتشكيل لجنة فنية لمعاينة مبانى ومحلات وورش ومصانع بجسر السويس

الأحد، 28 مارس 2021 05:51 م
قرار حكومى بتشكيل لجنة فنية لمعاينة مبانى ومحلات وورش ومصانع بجسر السويس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة فنية تختص بمعاينة المبانى، والمحلات، والورش، والمصانع، بمنطقة عمر بن الخطاب، والشوارع الجانبية لها، وشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة جسر السويس، والتأكد من السلامة الإنشائية للعمارات والمبانى الكائنة بها وحالتها وتحديد مدى سلامتها. 

وأشار القرار فى مادته الاولى إلى تشكيل اللجنة، المشار إليها، برئاسة ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعضوية كل من: ممثل عن الكلية الفنية العسكرية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن مركز بحوث البناء والإسكان، وممثل عن جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، إلى جانب اثنين من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس يختارهما رئيس الجامعة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها. 

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تعد اللجنة الفنية تقريرا مُفصلا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهر من تاريخه، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وألزم القرار الجهات المختصة بالتنفيذ.

 


لجنة فنية

ورش ومحال

الحكومة

مصطفى مدبولى

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