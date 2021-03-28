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"قابيل وهابيل".. السجن المشدد 15 سنة لمتهم ضرب شقيقه حتى الموت بسبب كلب

الأحد، 28 مارس 2021 03:58 م
"قابيل وهابيل".. السجن المشدد 15 سنة لمتهم ضرب شقيقه حتى الموت بسبب كلب المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة
القليوبية فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار محمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة الضرب المفضي إلى موت شقيقه.

تعود الواقعة إلى وجود خلافات بين الشقيقين المقيمين بذات المسكن ببيت العائلة لقيام المتهم بتربية الكلاب، واعتراض المجني عليه وزوجته على ذلك، حيث إن الكلب دائم التعرض لهما في أثناء النزول والصعود على درج العقار، وطلب المجني عليه من شقيقه المتهم أكثر من مرة إيجاد مكان آخر للكلب أو إبعاده عن المنزل ولكن دون جدوى.

وفي يوم الواقعة حدثت مشادة بين المجني عليه والمتهم، بسبب ذات الموضوع واشتبك الاثنان على إثر ذلك، وعقب فض المشاجرة بين المجني عليه والمتهم وانصراف الطرفان، قام الأخير بإعداد سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" واتجه إلى مسكن المجني عليه، وما أن ظفر به حتى قام بالتعدي عليه بالضرب وطعنه عدة طعنات نافذة فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته وكان ذلك أمام زوجة المجني عليه وشقيقته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأمام المحكمة حضر الأب المكلوم، والبالغ من العمر 80 عامل، وقرر أن أصل الواقعة هي مشاجرة بين ولديه تسببت في مقتل ابنه الأصغر، والتمس من المحكمة استعمال أقصى درجات الرأفة رحمة بحالة على إثر مقتل ابنه الأصغر المجني عليه ودخول الإبن الأكبر المتهم للسجن.


اخبار القليوبية

جنايات شبرا الخيمة

قابيل وهابيل

السجن المشدد

قتل شقيقه

تربية الكلاب

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