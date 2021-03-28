فيديو صادم لحادث سيارتين بسبب السرعة الجنونية عكس الاتجاه على طريق السخنة

كتب محمد رضا

وثق مقطع فيديو صادم حادثا مروعا لاصطدام سيارة ملاكى تسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه بأخرى نقل على طريق "السويس - العين السخنة"، حيث ظهرت السيارة الملاكى وهى تسير عكس الاتجاه بسرعة تتجاوز 170 كيلومتر، ما يجعل الحادث يبدو وكأنه واقعة انتحار.

وتظهر تفاصيل الحادث فى الفيديو المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعى، حيث التقط أحد المواطنين اللقطات المصورة من داخل سيارته، لسيارة تسير عكس الاتجاه بسرعة جنونية متجاوزة السيارات النقل والملاكى التى تقابلها حتى اصطدمت بقوة بإحدى سيارات النقل، ما أدى إلى انفجار السيارة واشتعال النيران فيها على الفور.

وأثناء تصوير شاب لمشهد السير عكس الاتجاه، كان يقول إنه يحاول اللحاق بالسيارة المخالفة من الاتجاه الآخر للطريق لتصوير أرقام اللوحة المعدنية، كما سلط الكاميرا على عداد السرعة داخل سيارته ليوضح أنه يسير على سرعة 170 كيلومتر، بينما السيارة الأخرى تجاوزته بمسافة كبيرة بما يوضح أنها تسير على نفس السرعة أو ربما بسرعة أكبر، لافتًا إلى أن قائد السيارة "سيدة"، والتى لاقت مصرعها فى هذا الحادث.

ويشار إلى أنه فى هذا الحادث، لقت الفتاة قائدة السيارة مصرعها، بينما أصيب شخصين آخرين، ونقل جثمان المتوفية إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وذلك بعدما تلقى اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتصادم سيارة نقل وسيارة ملاكى بطريق السويس - العين السخنة.

وقامت شرطة مرور السويس وقوات تأمين الطرق برفع آثار الحادث من الطريق، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة، فيما قال مصدر طبى - فى وقت سابق - إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام وجارى علاجهم، بينما نقل جثمان المتوفية إلى مشرحة مستشفى السويس العام.