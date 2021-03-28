فرنسا تسجل 37014 إصابة جديدة بفيروس كورونا

(رويترز)

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 37014 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد مقارنة مع 42619 في اليوم السابق.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المسجلة في فرنسا منذ بداية الجائحة إلى أربعة ملايين و545589، في خامس أعلى عدد إصابات في العالم.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 297 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الأحد مقابل 380 في اليوم السابق بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 19611 من 23839 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 107933 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير ، من العام الماضي في ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم. وسجلت إيطاليا 3.53 مليون إصابة حتى الآن.

على جانب آخر، أشارت بيانات رسمية إلى تسجيل بريطانيا اليوم الأحد 3862 إصابة جديدة بكوفيد-19 و19 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يوما من إثبات الاختبارات إصابتها بفيروس كورونا بينما تجاوز عدد من تلقوا الجرعة الأولى من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 30 مليونا.

وقالت وزارة الصحة إن 30 مليونا و151287 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 في بريطانيا، وهو ما يمثل حوالي 57 بالمئة من إجمالي البالغين، وحصل ما يصل إلى ثلاثة ملايين و527481 شخصا على الجرعة الثانية.