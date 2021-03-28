فحص 1650 مواطنا بقرية دمنهور الوحش بالغربية ضمن مبادرة "حياة كريمة" .. صور

الغربية _ محمد طارق

نظمت مديرية الصحة بالغربية، تحت رعاية الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قافلة طبية مجانية إلى قرية "دمنهور الوحش "، مركز زفتي بمحافظة الغربية.

وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، وفق بيان اليوم الأحد، إلى أن هذه القافلة تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية، مؤكدا على مواصلة الصحة لتنظيم القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة، والاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل، أن القافلة أجرت الكشف وقدمت العلاج والأدوية بالمجان حوالي 1650 حالة في العديد من التخصصات، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والدفع بــ 10 عيادات متنقلة باطنة وأطفال وعظام وجلدية وجراحة ونساء وتنظيم أسرة واسنان وتحاليل وأشعة ورمد وأنف وأذن وتثقيف صحي، كما تتوافر صيدلية تصرف العلاج اللازم لجميع المرضى بالمجان ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث وعلاج إلى المستشفيات التابعه لوزارة الصحة.



فحص المواطنين خلال قافلة طبية بالغربية



فحص المواطنين خلال قافلة طبية بالغربية