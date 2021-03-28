اليوم السابع
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فانوس ومدفع رمضان مصنوعة من الخشب تغزو الأسواق فى دمياط .. صور

الأحد، 28 مارس 2021 07:00 ص
فانوس ومدفع رمضان مصنوعة من الخشب تغزو الأسواق فى دمياط .. صور فوانيس ومدفع شهر رمضان المبارك
دمياط _ معتز الشربينى

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"وحوى يا وحوى رحت يا شعبان وحوينا الدار جيت يا رمضان"، أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ويعتبر فانوس رمضان وتعليق الزينة بالمنزل والشوارع هى عادة متأصلة لدى الشعب المصرى عامة وشعب دمياط خاصة، وذلك تعبيرا عن فرحتهم بحلول شهر الصيام.

وفى دمياط إشتهر أبناؤها بصناعة فانوس رمضان من الخشب لمواجهة الفانوس الصينى، حيث برع أبناء دمياط فى صناعة أشكال وألوان كثيرة من الفانوس المصنوع من الخشب صناعة "هاند ميد"، وأدخلت عليه أغانى وأضواء لإعلان تفوقهم على الصناعة الصينى.

"اليوم السابع" تجول في أسواق بيع الفوانيس والزينة الخاصة بشهر رمضان الكريم يتعرف على أشكالها وأنواعها والأسعار المتاحة حاليا أمام راغبى الشراء.

يقول محمد الحطاب، أحد أصحاب المحال فى شهر رمضان، يقبل أبناء دمياط على شراء الفانوس بجميع أشكاله وأحجامة لإدخال الفرحة على أهل بيته وأبنائه، ومن هنا جاءت فكرة صناعة فانوس الخشب الهاند ميد بمختلف الأحجام، كما تم صناعة مدفع رمضان الشهير من الخشب، وتتراوح أسعار الفانوس من 5 جنيهات إلى 60 جنيها حسب الحجم والخامات، ويبلغ سعر المدفع الخشب 250 جنيها.

وأضاف الحطاب، صناعة الفانوس والمدفع من الخشب يحظى بإقبال كبير فى الأسواق بدمياط فى مواجهة الفانوس الصينى، لكونه منتج قيم ويعيش لفترات طويلة وسعره مناسب لجميع الفئات، وأن الإقبال يتزايد على شراء الفانوس مع قرب أول أيام رمضان، مشير إلى أن الفانوس الخشب يغزو السوق حاليا، وانتقل إلى محافظات أخرى، كما تم صناعة علبة لحفظ المصحف الشريف من الخشب وهى صناعات لاتوجد إلا فى دمياط ارتباطا بصناعة الأخشاب والأثاث.

يضيف أحمد وادى، صاحب محل لبيع مستلزمات زينة رمضان، الإقبال على شراء الزينة فى شهر رمضان  كبير وهى أذواق تختلف من شخص لآخر، ونحاول دائما أن نلبى رغبات الجميع، حيث تم توفير الزينة المعتادة من الفراشة مفرش رمضان وتعليقات الخيامية ولكن الجديد هو تاكواة رمضان، وهى عبارة عن مخدة صغيرة مصنوعة من الفايبر وعليها صور مختلفة ترتبط بالشهر الكريم، وشخصيات معروفة مرتبطة  في الأذهان بشهر رمضان مثل بوجى وطم طم والمفتش كرومبو، وشخصية بكار والهلال والنجوم، وأن هذه الأسعار متنوعة تبدأ من 10 جنيهات وتوجد مفارش تعليقات بسعر 15 جنيها، كما يوجد فانوس عبارة عن شاسية حديد مغلف بالخيامية بسعر 35 جنيها، بخلاف أسعار الفوانيس المصنوعة من الخرز والتى تبدأ من 10 جنيهات وهى أيضا صناعة يدوية.

 

تاكوة رمضان
تاكواة رمضان

 

فوانيس ومدفع شهر رمضان المبارك
فوانيس ومدفع شهر رمضان المبارك

 

فوانيس رمضان
فوانيس رمضان

 

فانوس رمضان من الخشب
فانوس رمضان من الخشب

 

فانوس رمضان من الخرز
فانوس رمضان من الخرز

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