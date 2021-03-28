اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مارس 2021 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عدم قبول دعوى ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور فى الإعلام

الأحد، 28 مارس 2021 01:36 م
عدم قبول دعوى ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور فى الإعلام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور فى وسائل الإعلام.
 
أقام الدعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وطالب بمنع ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وخلافه، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.
 
واختصمت الدعوى وزير الاستثمار وآخرين، وحملت رقم 12803 لسنة 70 قضائية.
 
يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا في ديسمبر الماضي تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع ظهور مرتضي منصور من الفضائيات .
 
ذكرت الدعوى أن مرتضى منصور اعتاد الظهور في الإعلام ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون.

ممدوح عباس

مرتضى منصور

نادى الزمالك

الزمالك

اخبار الزمالك

أخبار مرتضى منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة