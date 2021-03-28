طقس الخليج .. رياح واتربة فى السعودية ودافئ فى الكويت ومغبر فى الإمارات

كتب أحمد علوى

يشهد الطقس فى منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث تشهد العودية رياح نشطة واتربة وفى الكويت طقي دافئ، بينما يكون مغبرا فى الامارات

السعودية:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الأحد بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساء .

الكويت: وفى الكويت يكون الطقس اليوم دافئ والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار . وفى المساء مائل للبروده والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 60 كم/ساعة مثيرة للغبار .

الامارات:

وفى الامارات يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئياً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر محملة بالغبار ومثيرة للرمال خاصة غرباً.

الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند 12:40 والمد الثاني عند 01:41 ..والجزر الأول عند الساعة 19:17 والجزر الثاني عند الساعة 07:16 .

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 09:25 والمد الثاني عند الساعة 21:49 ..والجزر الاول عند الساعة 15:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:04 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 37 22 80 25 دبي 36 24 85 25 الشارقة 36 19 85 25 عجمان 36 20 80 25 أم القيوين 35 19 85 25 رأس الخيمة 35 19 80 30 الفجيرة 31 24 80 35 العين 36 23 70 25 ليوا 34 22 70 20 الرويس 33 23 75 25 السلع 32 23 75 25 دلما 30 21 80 40 طنب الكبرى 30 21 80 40 طنب الصغرى 30 21 80 40 أبو موسى 30 21 80 40 .