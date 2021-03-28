ضمن مبادرة الرئيس لتنمية الصعيد.. توصيل الغاز لــ4576 مصنعا بسوهاج وقنا

كتبت مروه الغول - سوهاج محمود مقبول

انعقدت اليوم الأحد، الجمعية العامة العادية لشركة غاز الأقاليم "ريجاس" بحضور الدكتور المهندس مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والجيولوجي علاء البطل رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول ونواب إيجاس للمالية والتخطيط والمشروعات والتجارة الداخلية وأعضاء مجلس إدارة شركة غاز الأقاليم والمساهمين من شركات "بتروجيت وجاسكو وتاون جاس وجنوب الوادي وبتر وتريد وصيانكو" .

حيث استعرض المهندس حاتم عبد الغني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز الأقاليم، نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2020 والتي أسفرت عن قيام الشركة في مقدمتها توصيل الغاز الطبيعي لعدد 115532عميل بمناطق عمل الشركة وكمقاول بنسبة 101% من المخطط بمحافظات سوهاج وقنا ومطروح ومدن " الزقازيق ومنيا القمح وأبوكبير وفاقوس وأبو حماد وكفر صقر وأولاد صقر " بمحافظة الشرقية ومناطق السيوف والعوائد بالإسكندرية.

كما تم تنفيذ تلك الأعمال بعمالة الشركة بنسبة 97% و3% بمعرفة مقاولين من شركات القطاع ليصبح عدد العملاء المحولين بالعمل بالغاز الطبيعي بمناطق عمل الشركة منذ بداية النشاط 602 ألف عميل تقريباً.

وقامت الشركة خلال عام 2020 بتوصيل الغاز الطبيعي لأول مرة ببعض المراكز والقري والنجوع ففي محافظة قنا تم توصيل الغاز إلى البياضية وجرا جوس وأبو تشت وعزبة حامد والجمالية وعزبة نقيب والسجيرات، وفى محافظة سوهاج تم توصيل الغاز إلى قرى بنهو والشيخ مكرم والحرافشة ونجع مقلد وساحل طمي الغربي.

وفى محافظة الشرقية تم توصيل الغاز إلى كفر سوارس وكفر السبعين وكفر نمر، وبمركز أبوكبير تم توصيل الغاز إلى الحسينية وبمركز الزقازيق تم توصيل الغاز إلى أولاد العدوي وبمركز فاقوس ومركز أولاد صقر.

وقامت الشركة خلال عام 2020 بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 208 عميل تجاري بالإضافة إلى 4 محطات تموين سيارات والشركة تقوم بأعمال التشغيل والصيانة لعدد 14 محطة تخفيض ضغط وإضافة رائحة ونجحت الشركة خلال عام 2020 في تجديد شهادات الأيزو في مجال الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وشركة غاز الأقاليم تدير 19 مركز لخدمة العملاء وبزيادة عدد أربع مراكز خدمة عملاء عن العام السابق والشركة أنجزت خطوط الضغط البيني المخططة للمرحلة العاجلة لمدينة العلمين الجديدة وقامت الشركة بتوقيع بروتوكول والتعديات الخاصة مع هيئة التنمية الصناعية ضمن مبادرة الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وذلك لتوصيل الغاز الطبيعي لـــ 2880 مصنع بمنطقتي غرب طهطا وغرب جرجا بمحافظة سوهاج بقيمة 316 مليون جنيه وكذلك منطقتي هو وقفط بمحافظة قنا لــ 1696مصنع بإجمالي تكلفة 325 مليون جنيه.