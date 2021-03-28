ضبط 10 أطنان ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمى في كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط 10 أطنان ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمى، ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عبد العزيز دومة، رئيس قسم مباحث التموين بكفر الشيخ، بلاغاً يفيد بضبط حملة مباحث التموين 10 أطنان ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحظور استخدامها فى الأغراض الغذائية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بإحدى قرى مركز كفرالشيخ.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .