اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مارس 2021 02:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بالنصب على مواطنين بالبساتين في 5 ملايين جنيه

الأحد، 28 مارس 2021 01:00 ص
ضبط المتهم بالنصب على مواطنين بالبساتين في 5 ملايين جنيه أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح مصدر أمنى، أنه بالنسبة لما تم نشره بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً مقطع فيديو "بث مباشر"، بعنوان: (باع لهم الهوا مستريح ينصب على ضحاياه فى 40 مليون جنيه بالبساتين)، إدعى خلاله بعض الأشخاص بقيام (مقاول وشريكه) بالنصب عليهم بمنطقة البساتين بالقاهرة، واستيلائهما على مبالغ مالية، نظير تسليمهم عقود شراء وحدات سكنية "تحت الإنشاء" تم بيعها لأكثر من شخص، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
 
بالفحص تبين سابقة قيام (عدد 10 أشخاص) بإبلاغ الأجهزة الأمنية بتضررهم من (شخصين لأحدهما معلومات جنائية،) لقيامهما بالنصب عليهم بإيهامهم بتوظيف أموالهم بدعوى استثمارها فى مجال العقارات نظير أرباح، إلا أنهماتخلفا عن الإلتزام بذلك .. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وبحوزة أحدهما مبلغ مالى قدره (خمسة مليون جنيه)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما تلك الوقائع، وقيامهما ببيع وحدات سكنية "تحت الإنشاء" لأكثر من شخص . 
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات .
 
 
 

نصب

مستريح

الداخلية

حوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة