ضبط المتهم بالنصب على مواطنين بالبساتين في 5 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

صرح مصدر أمنى، أنه بالنسبة لما تم نشره بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً مقطع فيديو "بث مباشر"، بعنوان: (باع لهم الهوا مستريح ينصب على ضحاياه فى 40 مليون جنيه بالبساتين)، إدعى خلاله بعض الأشخاص بقيام (مقاول وشريكه) بالنصب عليهم بمنطقة البساتين بالقاهرة، واستيلائهما على مبالغ مالية، نظير تسليمهم عقود شراء وحدات سكنية "تحت الإنشاء" تم بيعها لأكثر من شخص، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

بالفحص تبين سابقة قيام (عدد 10 أشخاص) بإبلاغ الأجهزة الأمنية بتضررهم من (شخصين لأحدهما معلومات جنائية،) لقيامهما بالنصب عليهم بإيهامهم بتوظيف أموالهم بدعوى استثمارها فى مجال العقارات نظير أرباح، إلا أنهماتخلفا عن الإلتزام بذلك .. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وبحوزة أحدهما مبلغ مالى قدره (خمسة مليون جنيه)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما تلك الوقائع، وقيامهما ببيع وحدات سكنية "تحت الإنشاء" لأكثر من شخص .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات .