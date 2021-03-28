صور.. ارتفاع عدد مصابى هجوم إندونيسيا الانتحارى إلى 20 شخصا

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ارتفعت أعداد المصابين في التفجير الانتحاري الذي وقع صباح، اليوم الأحد، خارج كاتدرائية في مدينة ماكاسار بجزيرة سولاويزي الإندونيسية إلى 20 شخصا على الأقل.

ووقع الهجوم أثناء إقامة قداس أحد السعف، وقالت الشرطة أن المشتبه بهما الاثنين لقيا حتفهما على الفور، حيث فجر أحدهما نفسه بعد أن منعهما أفراد الأمن من دخول الكتدرائية عقب أن اشتبهوا بهما.

وقال رئيس الشرطة في مقاطعة سولاويسي الجنوبية، المفتش العام ميرديسيام، خلال زيارته للضحايا في إحدى المستشفيات، إن العدد ارتفع إلى 20 مصابا، وتتراوح الإصابات بين الخطيرة والمتوسط والطفيفة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قد أدان الهجوم الانتحاري، قائلا إن كافة الديانات لا تقبل بأي نوع من أنواع الإرهاب.



أحد المصابين



التفجير الانتحارى استهدف الكنيسة تزامنا مع احتفالات أحد السعف



انتشار أمنى مكثف فى موقع الحادث



جانب من المشهد فى إندونيسيا



رجال الإسعاف فى منطقة الحادث