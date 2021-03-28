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سقوط سيدة بحوزتهما كميات من الألعاب النارية بحدائق القبة

الأحد، 28 مارس 2021 11:23 ص
سقوط سيدة بحوزتهما كميات من الألعاب النارية بحدائق القبة العاب نارية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة إحدى السيدات بحدائق القبة بقصد الإتجار، وحرر محضر بالواقعة. 
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بالإتجار بالألعاب النارية وإتخاذها من مخزن ملكها كائن بمنطقة سكنها مكاناً لمزاولة تجارتها غير المشروعة.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها بالمخزن المشار إليه ، وعثر بداخله على (كميات كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة)، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار، وأضافت بتحصلها على المضبوطات من أحد الأشخاص "جارى تقنين الإجراءات لضبطه"،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

العاب نارية

حدائق القبة

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ألعاب نارية

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