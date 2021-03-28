سفراء أوروبا وإسبانيا والبرتغال يفتتحون ورشة استعادة التراث التاريخى بالقاهرة

أبرز سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، كريستيان بيرجر، عمل الاتحاد الأوروبى من خلال برنامج (ILUCIDARE) الذى يسعى لاستعادة المناطق التاريخية للمدن لصالح سكانها، وذلك خلال افتتاح ورشة استعادة التراث التاريخى والفنى بالقاهرة الإسلامية.

وأضاف أن الاتحاد الأوربى لديه مشروعات لترميم التراث التاريخى فى مصر، وذكر على سبيل المثال، افتتاح أعمال ترميم قلعة شالى فى سيوة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى فى مدينة الموتى وبعض المساجد.

من جانبه، هنأ سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل كاسارس، القائمين على ورشة عمل القاهرة التاريخية للتجديد العمرانى، وفى مقدمتهم الصندوق الدولى للأثار بإسبانيا، والاتحاد الأوروبى، من خلال برنامج (ILUCIDARE)، والشركاء المصريين على تضافر جهودهم من أجل القيام بهذه المشروع الهام الرامى للحفاظ على التراث التاريخى للعاصمة المصرية.

أما سفيرة البرتغال، مانويلا فرانكو، فقد قارنت هذا البرنامج ببرنامج (Revive) الذى يسعى لاستعادة المبانى التاريخية فى بلادها لأغراض السياحة.

وتستضيف هذه الورشة كلًا من وزارة الآثار والسياحة، والصندوق الدولى للأثار بأسبانيا.

ويأتى هذا المشروع فى وقت هام لإحياء القاهرة التاريخية باعتبارها إحدى مواقع التراث العالمى، وتهدف الورشة إلى تنظيم دراسة دولية من أجل تعزيز الحوار بين المتخصصين والخبراء المصريين بالتراث والحفظ والصيانة، وممثلى القطاعيين العام والخاص للتعاون فى التنشيط الاقتصادى والتأصيل الثقافى للقاهرة التاريخية.

وتقام هذه الورشة بفضل تعاون الخبراء والمتخصصين المصريين بمجالات التراث والمحافظة والتخطيط العمرانى، بالإضافة إلى تعاون الجمعية اليابانية لتعزيز البحث العلمى، ويشارك فى تنسيقها كلًا من بابلو لونجوريا، مدير صندوق الآثار العالمى بإسبانيا والدكتور علاء الحبشى رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية.

يشارك الصندوق العالمى للآثار بمشروع ترميم تكية إبراهيم الجولشانى فى القاهرة التاريخية، وسوف تقام ورشة عمل أخرى حول تقنيات الترميم فى أواخر مايو المقبل.