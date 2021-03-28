رياح شديدة وموجة برد.. الشتاء يرفض توديع المنيا.. فيديو وصور

تشهد محافظة المنيا، اليوم الأحد، طقسا باردا وأجواء رياح باردة مع انخفاض فى درجة الحرارة، على الرغم من سطوع الشمس منذ الصباح الباكر.

وبث "اليوم السابع"، فيديو لايف من داخل المحافظة ، حيث تشهد انخفاضا شديدا فى درجة الحرارة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، ويظهر ذلك بشكل أكبر على الطرق الصحراوية والطريق الزراعى السريع .

كما تم رفع درجة الاستعداد وتم تشديد التواجد المروري بالأكمنة الشرطية على الطرق لإعطاء النصح للسائقين ورواد الطرق لتوخى الحذر أثناء قيادة السيارات.