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رياح شديدة وموجة برد.. الشتاء يرفض توديع المنيا.. فيديو وصور

الأحد، 28 مارس 2021 11:37 ص
رياح شديدة وموجة برد.. الشتاء يرفض توديع المنيا.. فيديو وصور طقس بارد وأجواء رياح باردة
المنيا - حسن عبد الغفار

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تشهد محافظة المنيا، اليوم الأحد، طقسا باردا وأجواء رياح باردة مع انخفاض فى درجة الحرارة، على الرغم من سطوع  الشمس منذ الصباح الباكر.
 
 
وبث "اليوم السابع"، فيديو لايف من داخل المحافظة ، حيث تشهد انخفاضا شديدا فى درجة الحرارة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، ويظهر ذلك بشكل أكبر على الطرق الصحراوية والطريق الزراعى السريع .
 
كما تم رفع درجة الاستعداد وتم تشديد التواجد المروري بالأكمنة الشرطية على الطرق لإعطاء النصح للسائقين ورواد الطرق لتوخى الحذر أثناء قيادة السيارات.
 
 
طقس بارد وأجواء رياح باردة (1)
طقس بارد وأجواء رياح باردة (1)

طقس بارد وأجواء رياح باردة (2)
طقس بارد وأجواء رياح باردة (2)

طقس بارد وأجواء رياح باردة (3)
طقس بارد وأجواء رياح باردة (3)

طقس بارد وأجواء رياح باردة (4)
طقس بارد وأجواء رياح باردة (4)

 


حالة الطقس

طقس سيئ

رياح شديده

حالة المرور

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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