رويترز: فرار نحو 3000 إلى تايلاند بعد ضربات جوية لجيش ميانمار

قالت جماعة حقوقية ووسائل إعلام محلية إن حوالي ثلاثة آلاف قروي من ولاية كارين بجنوب شرق ميانمار فروا إلى تايلاند اليوم الأحد في أعقاب هجمات جوية شنها الجيش على منطقة تسيطر عليها جماعة مسلحة عرقية.

وذكرت منظمة نساء كارين أن جيش ميانمار شن ضربات جوية على خمس مناطق في حي موترو القريب من الحدود ومن بينها مخيم للنازحين.

وقال بيان "القرويون مختبئون في الغابة في الوقت الحالي مع عبور أكثر من ثلاثة آلاف إلى تايلاند للاحتماء".

وقالت هيئة الإذاعة العامة التايلاندية إن حوالي ثلاثة آلاف شخص وصلوا إلى تايلاند.