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رصف شوارع ميت علوان في كفر الشيخ بالإنترلوك ضمن "حياة كريمة".. صور

الأحد، 28 مارس 2021 12:49 م
رصف شوارع ميت علوان في كفر الشيخ بالإنترلوك ضمن "حياة كريمة".. صور اعمال الحفر بحي ميت علوان
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن منطقة حي ميت علوان من المناطق غير المخططة ضمن المناطق العشوائية، تشهد بدء أعمال الرصف بالإنترلوك، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن برنامج "حياة كريمة" .

وأضاف رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، أنه يتابع الأعمال الجارية لرصف الطريق الرئيسي لقرية منشية الشرقية بسيدي غازي التابع لمديرية الطرق بكفر الشيخ، بناء على توجيهات محافظ كفر الشيخ.

ومن جانبهم عبر أهالي ميت علوان عن شكرهم للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على بدء الأعمال وما سيشهده حي ميت علوان من أعمال تطوير.

اعمال-الحفر-بحي-ميت-علوان
اعمال الحفر بحي ميت علوان

 

اعمال-الحفر-لبدء-الاعمال-في-الرصف-بالانترلوك-بحي-مست-علوان
اعمال الحفر لبدء الاعمال في الرصف بالانترلوك بحي ميت علوان

 

جانب-من-اعمال-الرصف
جانب من اعمال الرصف

 

رصف-الطرق--كفر-الشيخ-بالاسفلت
رصف الطرق كفر الشيخ بالاسفلت

 

رصف-طريق-المنسية-بسيدي-غازي-بالاسفلت
رصف طريق المنسية بسيدي غازي بالاسفلت

 

فتح-فرمه-ووضع-سن
فتح فرمه ووضع سن

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