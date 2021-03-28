رئيس وزراء العراق: مصر عمرت بلادنا فى الثمانينيات ونرحب بجميع مستثمريها

أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، أنه كان من المقرر انعقاد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، ولكن تم تأجيلها نظرا لظروف الحادث الأليم لقطارى سوهاج فى مصر.

وأضاف رئيس وزراء العراق، خلال حوار مع الإعلامى عمرو أديب مساء السبت، أن العراق يحتاج للتكامل مع مصر لما له من إمكانيات كبيرة.

وقال الكاظمى: إن مصر نجحت فى محاربة الفساد، وفى تقليل اعتماد المواطن المصرى على الدولة، بالاعتماد على القطاع الخاص، وحققت مصر نجاحا كبيرا فى توفير التعليم وفى ملف التعمير، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، لكنها بالحكمة والصبر نجحت، والعراق بإمكانه الاستفادة من الخبرات والكفاءات المصرية فى كثير من المجالات.

وحول فرص إعمار العراق من جانب مصر، قال الكاظمى، إن هناك فرصا كبيرة للغاية لإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن بغداد تريد الاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال، والتعاون والاستفادة من القاهرة لإعادة إعمار وبناء العراق بعد الحروب التى خاضها، لافتا إلى أنه فى الثمانينيات كان لمصر دور كبير فى بناء العراق، داعيا إلى عودة هذا الدور مرة أخرى، والعراق يفتح أبوابه أمام جميع المستثمرين المصريين للعمل فى العراق.

ولفت إلى أن العراق مر بظروف أمنية صعبة وكثيرة، والآن عبر العراق هذه المرحلة وبدأ يبنى نفسه أمنيا من جديد لحماية الاستثمارات والمستمرين المصرى أو الأردنى أو أى مستثمر عربى أو أجنبى.

ولفت إلى أن مصر تستعيد وضعها، وأنه خلال آخر زيارة له إلى مصر شاهد تنمية حقيقية فى مصر، وحول الوضع الداخلى العراقى، أشار الكاظمى إلى أن البعض كان يريد أن يستحوذ على السلطة فى العراق ولكن الجميع رأى أنه كان يجب الوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة ووضع أمنى لحماية تلك الانتخابات والبعض كان يراهن على فشلها، ولكننا أخذنا تدابير كبيرة لإنجاح هذه التجربة.

وأضاف أن هذه أول مرة فى العراق يقدم فيها إصلاح اقتصادى وإدارى بشكل شامل، مشيرا إلى أن العراق يعتمد فى اقتصاده على النفط فقط، وحاليا تسعى الدولة لتنويع مصادر الدخل من السياحة وغيرها.

وأستطرد الكاظمى، أنه خلال فترة قصيرة نجحت الحكومة فى توفير النقد الأجنبى، واستعادة الثقة فى قواته المسلحة، لافتا إلى أن هناك بعض القوى الخارجية حاولت زرع انشقاقات داخل الهوية الوطنية العراقية ولكن كنا أمام تحديات فى أن يكون العراق موحد تحت مظلة هوية وطنية واحدة.