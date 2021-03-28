اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئيس مجلس السيادة السوداني يبعث برقية تعزية للرئيس السيسي في ضحايا حادث سوهاج

الأحد، 28 مارس 2021 12:31 ص
رئيس مجلس السيادة السوداني يبعث برقية تعزية للرئيس السيسي في ضحايا حادث سوهاج البرهان
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بعث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، برقية تعزية ومواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وأصدق مواساته في ضحايا حادث قطاري سوهاج.
 

السودان

السيسى

حادث سوهاج

عبد الفتاح البرهان

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