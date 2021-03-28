رئيس مجلس السيادة السوداني يبعث برقية تعزية للرئيس السيسي في ضحايا حادث سوهاج

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بعث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، برقية تعزية ومواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وأصدق مواساته في ضحايا حادث قطاري سوهاج.

