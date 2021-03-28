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رئيس مجلس السيادة السودانى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

الأحد، 28 مارس 2021 08:40 م
رئيس مجلس السيادة السودانى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفياً من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى. 
 
واوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان اعرب للرئيس عن خالص التعازى والمواساة فى ضحايا حادث قطارى سوهاج، مؤكداً تضامن السودان حكومة وشعباً مع مصر، وداعياً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.
 
من جانبه، عبر الرئيس عن التقدير لأخيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان لحرصه على تقديم التعازى فى ضحايا الحادث، مؤكداً خصوصية وقوة العلاقات التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

السيسي

سوهاج

البرهان

مجلس السيادة السوداني

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