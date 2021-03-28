وقال ساكاشفيلى فى تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية "لنقوم بتجربة استقصائية.. اسمحوا لى بالدخول إلى البلاد لمدة 24 ساعة واسمحوا لى بالنزول إلى الشارع، أقسم لكم سأتجول بدون حراسة.. يجب منح الشعب الفرصة للتعبير عن آرائهم بحرية".

وأضاف ساكاشفيلى أنه "بمجرد دخوله الأراضى الجورجية سيتضح أن مستوى الدعم للسلطات الحالية نحو 5 %، والدعم الجماهيرى له 70-75 %"، لافتا إلى أن مسؤولين من جورجيا قاموا بزيارة أوكرانيا أكثر من مرة، وطلبوا من السلطات المحلية عدم تسليمه إلى تبليسى .

وكانت محكمة جورجية أدانت ساكاشفيلى، عام 2018 ، فى اتهامات تتعلق بإساءة استغلال السلطة، وهى الاتهامات التى قال هو وحلفاؤه إن وراءها دوافع سياسية.

