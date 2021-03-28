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رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة

الأحد، 28 مارس 2021 05:56 م
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة بحضور عدد من للوزراء والجهات للمعنية.

 

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار فد افتتح مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، الذى يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، والذى تم إنشائه بالتعاون مع شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية". 

 

ووصف الوزير افتتاح المصنع بالخطوة الهامة التى كان لا بد منها، معربًا عن فخره وسعادته البالغة للانتهاء من هذا المشروع الطموح الناجح والذى بدأت أعمال إنشائه منذ حوالى عام ونصف، والذى جاء لمواكبة متطلبات السوق المحلى والعالمى فى صناعة النماذج الأثرية، حيث يتم ذلك على أعلى مستوى من الخبرة الفنية المتميزة على أيدى فنانين مصريين ومتخصصين ذو خبرة وكفاءة عالية. 

 


اللجنة الوزارية للسياحة

الحكومة

مصطفى مدبولى

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