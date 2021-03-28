رئيس البرازيل يحتفل بعيد ميلاد والدته الـ94 بصورة.. ويعلق: ليبارك الله بلدنا

إيهاب محمد

حرص الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، على الاحتفال وتهنئة والدته اوليندا بمناسبة عيد ميلادها الـ 94، حيث نشر صورة لهما معا عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وبدا رئيس البرازيل فى غاية السعادة بجوار والدته التي تجلس على كرسى متحرك.



رئيس البرازيل يحتفل بعيد ميلاد والدته

وعلق بولسونارو، على الصورة التي نشرها برفقة والدته: "صباح الخير جميعًا.. السيدة أوليندا أمى تحتفل بعيد ميلادها الـ94.. ليبارك الله البرازيل".

وفى سياق آخر، غسل الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، يوم الخميس الماضى، يديه فى مجرى مائى "ترعة"، قبل أن يوزع قطعا من "تورتة" عيد ميلاده على أنصاره، الذين تجمعوا أمام القصر الرئاسى، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده 66، وكان معظمهم دون كمامات، متجاهلا نصائح الخبراء بشأن التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات للحد من تفشى وباء كوفيد 19.

ووفقا لـ"يورو نيوز"، قال بولسونارو لأنصاره، إنه سيقاتل من أجل حريتهم، رغم أنه تبنى فى الفترة الأخيرة نبرة أكثر واقعية، تحت ضغط موجة قاتلة للوباء فى البرازيل، ويجادل بولسونارو، بأن الضرر الاقتصادى الناجم عن الاغلاق هو أسوأ من الوباء نفسه.

ويواجه الرئيس البرازيلى ضغطا متواصلا، حيث نشر حوالى 200 اقتصادى رسالة مفتوحة حثوا فيها الحكومة البرازيلية، الأحد الماضى، على تسريع حملة التطعيم وإقرار سياسة التباعد الاجتماعى فى البلاد، التى أدى فيها الوباء إلى وفاة 294 ألف شخص، فيما وحدات العناية المركزة ممتلئة بنسبة تزيد عن 80% من المصابين بالفيروس.