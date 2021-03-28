دعوى قضائية ضد البنك الأهلى الكويتى لمخالفته الأعراف المصرفية وعدم الحفاظ على سرية الحسابات

كتب محمد أبو عوض

أقامت المواطنة، غادة السباعي، دعوى قضائية، أمام المحكمة الاقتصادية، ضد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي،" بنك بيرسوس – مصر سابقاً" تطالب بصفة مستعجلة بوقف أي إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك عليها، لحين الفصل في موضوع الدعوى، وتصفية الحساب بينها وبين البنك، لمخالفته التقاليد والأعراف المصرفية، والمحافظة على سرية الحسابات.

وأكدت أوراق القضية والتي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن غادة السباعى، طالبت المحكمة بندب أحد الخبراء المختصين بوزارة العدل، للاطلاع على عقد القرض الذى تم اقتراضه من البنك، ومستندات السداد والشيكات المحررة بتوقيع المدعية، وتحديد أصل الدين والمبالغ التى صرفتها من البنك، وما تم سداده من المدعية وما هو المتبقى فى ذمتها، بالإضافة إلى ما تراه المحكمة من تدقيق أكثر وأفضل وصولا إلى حقيقة الوضع وأعداد تقرير مفصل وإيداعه بملف الدعوى بالمحكمة وتنتهي الخصومة بموجبة.

وكشفت الأوراق أن مقيم الدعوى اتهمت البنك - بحسب الدعوى - بمخالفة الأعراف المصرفية بعدم أرسال كشوف الحساب المنتظمة الخاصة بالقرض لها وبخصم مبلغ عشرون ألف جنيه من قيمة القرض كمصاريف إدارية، وأخيرا مخالفته لسرية الحسابات بإعطاء أحدى شركات التحصيل بياناتها وتلويحهم باستخدام الشيكات الموقعة منها فأقامت المدعية دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.