خزعة الأنسجة.. تعرف على طرق تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية

كتبت فاطمة خليل

غالبًا ما تكون العلامة الأولى لسرطان الغدد الليمفاوية تورمًا غير مؤلم في الغدد الليمفاوية في الرقبة أو الإبط أو الفخذ أو البطن، وفي بعض الأحيان يعاني الناس أيضًا من فقدان الوزن غير المبرر والحمى والتعرق الغزير في الليل، وقد يشعرون أيضًا بالتعب وعدم الراحة بشكل عام ويمكن أن تكون الحكة من الأعراض الأخرى بدون سبب واضح، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على التحاليل والأشعة التي يستخدمها الطبيب لتشخيص سرطان الغدد الليمفاوية، وفقاً لموقع " Cancer Council Victoria" البريطاني.

تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية



سيبدأ طبيبك بفحص جسمك، وخاصة المناطق التي توجد بها العقد الليمفاوية وسيناقش طبيبك أيضًا تاريخك الطبي ويسأل عن الأعراض وقد يطلب منك أحد الفحوصات التالية..

خزعة الأنسجة



إذا كان لديك تورم في العقد الليمفاوية يعتقد طبيبك أنه قد يكون سرطانيًا، فسيأخذ بعض الأنسجة من العقدة الليمفاوية المتورمة وهذا ما يسمى خزعة الأنسجة.

يمكن إزالة العقدة بأكملها أو جزء منها فقط سيتم إرسال هذا النسيج إلى مختبر علم الأمراض لفحصه بالتفصيل لمعرفة ما إذا كان يحتوي على خلايا سرطانية.

يمكن أن يكون لديك إما مخدر عام أو مخدر موضعي عندما يكون لديك خزعة سيعتمد هذا على مكان وجود العقدة الليمفاوية التي يرغب الطبيب في أخذ خزعة منها.

إذا أظهرت الخزعة أن لديك سرطان الغدد الليمفاوية، فسيتم إجراء اختبارات أخرى لمعرفة ما إذا كان السرطان قد انتشر وأماكن الخلايا السرطانية.

تحاليل الدم



قد يأخذ طبيبك بعض الدم من ذراعك وسيتم إرسال هذا إلى مختبر علم الأمراض لفحصه، ستخبر هذه الاختبارات الأطباء أيضًا عن مدى جودة عمل أعضائك الأخرى مثل الكبد والكلى.

خزعة نخاع العظم



يمكن أن تنتشر خلايا الليمفوما إلى نخاع العظام في خزعة نخاع العظم، يتم أخذ عينة من نخاع العظم بإبرة يؤخذ النخاع العظمي عادةً من مؤخرة عظم الفخذ.

سيكون لديك مخدر موضعي وربما بعض المسكنات حتى لا تشعر بالألم أثناء الخزعة سيتم فحص العينة تحت المجهر لمعرفة ما إذا كانت السرطان قد انتشرت إلى نخاع العظم.

الآشعة المقطعية أو التصوير المقطعي المحوسب (CT)



يعد التصوير المقطعي المحوسب نوعًا خاصًا من الأشعة السينية التي تعطي صورة ثلاثية الأبعاد للأعضاء والتركيبات الأخرى في جسمك عادة ما يستغرق حوالي 30 إلى 40 دقيقة لإكمال هذا الاختبار غير المؤلم.

مسح الغاليوم



في هذا الاختبار يتم فحص جسمك بالكامل ستحصل على حقنة من الجاليوم المشع، وهو أحد المعادن بعد بضعة أيام ستعود إلى المستشفى لالتقاط صور لجسمك بكاميرا خاصة (كاميرا جاما).

إذا شوهد الجاليوم خارج مناطق الجسم فقد يكون السرطان موجودًا في هذا الموقع.

اختبارات أخرى



في بعض الأحيان هناك حاجة إلى اختبارات أخرى، يمكن أن تشمل:

1.صورة بالرنين المغناطيسي والذي يستخدم مزيجًا من المغناطيسية وموجات الراديو لبناء صور مفصلة لجزء من الجسم.

2.المسح بالموجات فوق الصوتية، حيث يتم توجيه موجات صوتية عالية التردد إلى الجسم تنعكس الموجات الصوتية بشكل مختلف بواسطة أنواع مختلفة من الأنسجة يتم قياس هذه الاختلافات واستخدامها لتكوين صور لهياكل داخل الجسم.

3.البذل القطني، حيث يتم إدخال إبرة في المنطقة المحيطة بالحبل الشوكي ويتم أخذ السائل لفحصه تحت المجهر.

4.منظار المعدة، حيث يتم إدخال أنبوب مجوف طويل متصل بضوء أسفل الحلق وصولاً إلى المعدة يعرض صورًا مكبرة لداخل المعدة ، ويمكن إدخال الأدوات من خلال الأنبوب ، إذا لزم الأمر.

5.منظار القولون، حيث يتم إدخال أنبوب طويل ورفيع ومرن مع ضوء متصل عبر فتحة الشرج ، حتى يتمكن الطبيب من فحص الأمعاء.

إذا كان أي من هؤلاء مطلوبًا، يجب على طبيبك أن يشرح لك سبب حاجتك للاختبار وما الذي يتضمنه.