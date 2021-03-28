حيثيات وقف شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين: القرار باطل

كتب أحمد عبد الهادى

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها الصادر بقبول الدعوى المقامة من الإعلامى عماد الدين أديب، بشأن قرار شطبه من نقابة الصحفيين شكلاً، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.

صدر الحكم برئاسة االمستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وأحمد ضاحي، ونوح محمد حسين، وأحمد جلال زكي، ومصطفى عبدالكريم، نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور مفوض الدولة المستشار خالد إيهاب سرحان.

وتبين للمحكمة، أن المدعي كان مقيدا بنقابة الصحفيين، وصدر القرار المطعون فيه وفقا لما جاء بمذكرة دفاع نقابة الصحفيين، استنادا إلى قرار هيئة التأديب الابتدائية الصادر عام 2020 في الدعوى رقم 9لسنة 2019 والمتضمن شطبه من جداول نقابة الصحفيين ، وذكرت نقابة الصحفيين أن السبب الذي ارتكنت إليه في إصدار قرار شطب أديب، هو صدور قرار هيئة التأديب الاابتدائي وفق ما تقدم.

وأكدت المحكمة، أن المشرع حدد في المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين تشكيل هيئة التأديب الاابتدائية للصحفيين لتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإرشاد القومي- الإعلام حاليا -، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له رئاستها ، ولما كان ذلك وكان من المقرر قضاءً أن قرارات مجلس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة إدارية عليا إنما هي بمثابة أحكام تأديبية شأنها فى ذلك شأن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، ومن ثم تخضع هذه القرارات للقواعد والمقومات الأساسية للأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ومن بين هذه القواعد أن يكون مجلس التأديب مشكلا تشكيلاً صحيحاً وفقا لحكم القانون ، فإذا ما نص القانون على تشكيل محدد لمجلس التأديب فلا يجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام ، ويؤدي مخالفة ذلك إلى انعدام تشكيل المجلس وبالتبعية انعدام ما يصدر عنه من قرارات.

وتبين للمحكمة، من الإطلاع على قرار هيئة التأديب الابتدائية، يبين منه أنه صدر عن تشكيل مكون من ثلاثة أعضاء- وجميعهم أعضاء بمجلس إدارة نقابة الصحفيين -ولم يكن من بينهم عضوا قضائيا من مجلس الدولة حسبما استلزم حكم المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين .

ولما كان الاختصاص بالتأديب من النظام العام ، ومن ثم فإن تشكيل هيئة التأديب على هذا النحو يكون قد لحقه عيب جوهري يخل بضمانات المحاكمة التأديبية العادلة، مصادما لإرادة المشرع الصريحة، ذلك أن اشتراك من لم يقصدهم المشرع في تشكيل هيئة التأديب ، وغياب أو تغييب من استلزمه المشرع من أعضاء، إنما يعد تدخلا في ولاية التأديب من شأنه بطلان تشكيل هيئة التأديب بطلانا مطلقا ، ويغدو ما نتج عنه من قرار بشطب عضوية المدعي من جداول نقابة الصحفيين معدوم الأثر قانونا لا تلحقه أية حصانة ، فاقدا لمقومات وجوده القانوني إذ لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال المدعي لمركزه القانوني المشروع كعضو بالنقابة .

ورأت المحكمة ، أنه كان من الواجب علي مجلس نقابة الصحفيين عدم استخدام سلطته العامة في غير ما شرعت له بمنح شرعية لعمل مادي معدوم الأثر قانونا، وذلك بعدم الاعتداد به والالتفات عنه ؛لصدوره من هيئة تأديب منعدمة قانوناً ؛ ومن ثم فلا وجه للقول بأن القرار المطعون فيه هو عمل تنفيذي تنعدم فيه إرادة مجلس النقابة ، وترتيباً على ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد استخلص من غير أصول تنتجه مادياً وقانونياً - بحسب الظاهر من الأوراق - مخالفاً للقانون مرجــح الإلغاء عند نظر الموضـــوع مما يتوافر معه ركن الجديـة .

وبحثت المحكمة ركن الاستعجال، ووجدت توافره لا ريب فيه، نظرا لحرمان المدعي من القيام بعمله الصحفي، ما يعرضه لنتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه ، وبناء عليه وإذ توافر لطلب وقف التنفيذ ركني الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .

أقيمت الدعوى من عماد الدين وطلب فيها الحكم وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين رقم 180لسنة 2020 فيما تضمنه من الموافقة علي إخطار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام وجريدة الوطن ومجلة الفرسان بقرار هيئة التأديب بشطبه من جميع جداول النقابة ومطالبة المجلس والهيئة بإخطار كل الصحف القومية والحزبية والخاصة لمنعه من ممارسة المهنة بشكل كامل مع ما يترتب على ذلك من آثار .