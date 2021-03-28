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حملة التطعيم ضد مرض شلل الآطفال بالإسكندرية تستهدف 835 ألف طفل.. صور

الأحد، 28 مارس 2021 02:13 م
حملة التطعيم ضد مرض شلل الآطفال بالإسكندرية تستهدف 835 ألف طفل.. صور وكيل صحة الاسكندرية يتابع حملة التطعيم
الإسكندرية - جاكلين منير

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أطلق الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحه بالإسكندرية اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ولمدة 4 أيام ، من سن يوم وحتى خمس سنوات بعدة مراكز بالإسكندرية، وأيضا فرق تطعيم ضد فيرس كورونا .

وأشارت مديرية الصحة بالإسكندرية فى بيان لها اليوم ، أن وكيل الوزارة قد قام بالمرور للاطمئنان على حسن سير وتواجد فرق التطعيم بكل من مركز صحة العمراوى ، وبه فرقتين ومركز صحة سان استيفانو وبه ثلاث فرق ، ومستشفى أطفال الرمل فرقه وابيس فرقتين ، ومركز طب أسرة المفروزة .

وقال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، أن الحملة تستهدف ما يزيد عن 835 ألف طفل مصرى ، بالإضافة إلى 1696 طفل عربى وأجنبى من المقيمين بالمحافظة ، سيتم تطعيمهم بواسطة 1889 فريق طبى من بينهم 612 فريق ثابت بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة ومحطات القطارات ، و 1277 فريق متحرك يقوم بالتطعيم من بيت لبيت .

وأوضح السقعان ، أن إجمالى عدد المشاركين فى الحملة بالمحافظة من الفرق الطبية يقرب من 4600 فرد ما بين أطباء وتمريض ومراقبيين صحيين وإداريين ومتطوعين من مدارس التمريض ، لافتا أن وزارة الصحة وفرت ما يزيد عن 48 ألف زجاجة من الطعم تحوى كل زجاجة على 20 جرعة من طعم "سابين " - النمط الثانى ويتم إعطاؤه بالفم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، أنه تم تكليف 121 فريق مرور و 36 فريق إشراف مركزى للمتابعة الميدانية لأعمال الحملة ، علاوة على متابعة أعمال الحملة بشكل يومى عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية برئاسة وكيل الوزارة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فورى .

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة ، الدكتورة ميرفت وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتورة فيروز وكيل المديرية للطب الوقائى ، والدكتور عماد مدير العلاجى ، والدكتور وليد زاهر مدير الوقائى ، والدكتورة غادة ندا مدير المستشفيات والدكتورة عمرو عبدالفتاح المكتب الفنى وفاطمة مصطفى مدير إدارة المتابعة والاتصال السياسى .

 

جانب من الجولة
جانب من جولة وكيل صحة الاسكندرية

 

متابعة الفرق الطبية
وكيل صحة الاسكندرية يتابعة الفرق الطبية المشاركة بالحملة

 

وكيل وزارة الصحة
وكيل صحة الاسكندرية يتابع أعمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال

 


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