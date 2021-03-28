حملة التطعيم ضد مرض شلل الآطفال بالإسكندرية تستهدف 835 ألف طفل.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

أطلق الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحه بالإسكندرية اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ولمدة 4 أيام ، من سن يوم وحتى خمس سنوات بعدة مراكز بالإسكندرية، وأيضا فرق تطعيم ضد فيرس كورونا .

وأشارت مديرية الصحة بالإسكندرية فى بيان لها اليوم ، أن وكيل الوزارة قد قام بالمرور للاطمئنان على حسن سير وتواجد فرق التطعيم بكل من مركز صحة العمراوى ، وبه فرقتين ومركز صحة سان استيفانو وبه ثلاث فرق ، ومستشفى أطفال الرمل فرقه وابيس فرقتين ، ومركز طب أسرة المفروزة .

وقال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، أن الحملة تستهدف ما يزيد عن 835 ألف طفل مصرى ، بالإضافة إلى 1696 طفل عربى وأجنبى من المقيمين بالمحافظة ، سيتم تطعيمهم بواسطة 1889 فريق طبى من بينهم 612 فريق ثابت بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة ومحطات القطارات ، و 1277 فريق متحرك يقوم بالتطعيم من بيت لبيت .

وأوضح السقعان ، أن إجمالى عدد المشاركين فى الحملة بالمحافظة من الفرق الطبية يقرب من 4600 فرد ما بين أطباء وتمريض ومراقبيين صحيين وإداريين ومتطوعين من مدارس التمريض ، لافتا أن وزارة الصحة وفرت ما يزيد عن 48 ألف زجاجة من الطعم تحوى كل زجاجة على 20 جرعة من طعم "سابين " - النمط الثانى ويتم إعطاؤه بالفم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، أنه تم تكليف 121 فريق مرور و 36 فريق إشراف مركزى للمتابعة الميدانية لأعمال الحملة ، علاوة على متابعة أعمال الحملة بشكل يومى عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية برئاسة وكيل الوزارة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فورى .

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة ، الدكتورة ميرفت وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتورة فيروز وكيل المديرية للطب الوقائى ، والدكتور عماد مدير العلاجى ، والدكتور وليد زاهر مدير الوقائى ، والدكتورة غادة ندا مدير المستشفيات والدكتورة عمرو عبدالفتاح المكتب الفنى وفاطمة مصطفى مدير إدارة المتابعة والاتصال السياسى .



جانب من جولة وكيل صحة الاسكندرية



وكيل صحة الاسكندرية يتابعة الفرق الطبية المشاركة بالحملة

وكيل صحة الاسكندرية يتابع أعمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال