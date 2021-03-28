جو بايدن: وجهت بمنح لقاح كورونا لكل الأمريكيين المؤهلين فى موعد أقصاه 1 مايو

ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أنه أصدر توجيهاته قبل أسبوعين بمنح لقاح كورونا، لجميع الأمريكيين البالغين المؤهلين للحصول عليه، فى موعد أقصاه 1 مايو المقبل، مشيدا بالمجهودات المبذولة، قائلا :"نحن نحرز تقدما بالفعل".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"قبل أسبوعين، وجهت جميع الولايات والأقاليم لجعل جميع الأمريكيين البالغين مؤهلين للحصول على اللقاح في موعد أقصاه 1 مايو، ونحن نحرز تقدمًا بالفعل".



الرئيس الأمريكى جو بايدن

ومن جهة أخرى أعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، تخصيص 81 مليار دولار من مشروع الإغاثة الأمريكى لمكافحة فيروس كورونا وذلك للمساعدة فى استئناف المدارس أنشطتها.

وأوضحت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية أن هذه الخطوة تجيء ضمن محاولة الإدارة الأمريكية لاستئناف غالبية المدارس عملها فى أول 100 يوم لبايدن فى منصبه ومعالجة عدم الإنصاف الناجم عن الوباء.

وقال بايدن، خلال قمة افتراضية حول إعادة افتتاح المدارس استضافتها وزارة التعليم الأمريكية، إنه "فخور حقاً بالإعلان أنه بدءا من اليوم، ستبدأ الولايات فى تلقى حوالى 130 مليار دولار من التمويل المدرسى الذى أدرجناه فى خطة الإنقاذ الأمريكية، مضيفًا أن 81 مليار دولار من هذه الأموال ستصل إلى تلك المدارس".

ودعا الرئيس الأمريكى الولايات إلى اتخاذ الخطوات التالية، قائلاً: "أريد أن تتحرك الولايات بسرعة لإيصال هذه الموارد إلى المناطق التعليمية وتشغيلها".

وأعلنت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، سابقا أن أكثر من ربع الأمريكيين تلقى على الأقل جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشارت الهيئة فى بيان إلى أن حوالى 85.5 مليون أمريكى تلقى على الأقل جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19، وهو ما يعادل 25.7% من عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية.