المنوفية - محمود شاكر

نظمت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة قافلة متكاملة إلى قرية شما مركز أشمون إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد رئيس الجامعة أن مصر تشهد هذه الفترة فى ظل قيادتها السياسية عهدا جديدا بفكر متطور يعمل وينفذ مشروعات قومية غير مسبوقة، وإطلاق مبادرات وطنية هامة ستحقق طفرة هائلة على كافة المستويات، ومن ضمن هذه المبادرات حياة كريمة لتطوير القرى المصرية وتم تخصيص 103 مليارات جنيه لتطويرها وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

وأضاف مبارك، أن الجامعة تسعى دائما لتأدية دورها المجتمعى والمشاركة فى تنفيذ كافة المبادرات الوطنية ووضعت خطة عمل كاملة للمساهمة الفعالة فى هذه المبادرة الهامة منها تنظيم قوافل متكاملة لجميع قرى مبادرة حياة كريمة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للأهالى بالإضافة إلى توعيتهم بما يتم من إنجازات وما ستقدمه المبادرة من خدمات لهم ليكونوا شركاء فى الحفاظ على الإنجازات التى ستتم بالقرى، مؤكدا على أهمية تكاتف وتعاون جميع مؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ هذه المبادرة الوطنية.

وقام رئيس الجامعة ونائباه الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على تنظيم القافلة ووفد من منسقى مبادرة حياة كريمة بالمنوفية بتفقد فعاليات القافلة صباح اليوم والتى ضمت التخصصات الطبية والبيطرية والتربوية وشهدت إقبالا كبيرا من أهالى القرية، وأعلن أن محو الأمية ضمن فعاليات القافلة التربوية ستستمر بكل قرية لمدة ثلاث أشهر لمحو الأمية وتعليم الكبار.











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تعليم-الكبار



تعليم-الكبار-ضمن-حياة-كريمة



جامعة-المنوفية-توجه-قافلة-متكاملة-إلى-قرية-شما-إحدى-قرى-حياة-كريمة