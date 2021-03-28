توافد المواطنين والطواقم الطبية على مستشفى الحميات لتلقى لقاحات كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد الرملى مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الأقصر، أن المستشفى يرحب بكل أبناء المحافظة لتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، حيث تعمل المستشفى على التطعيم من الساعة الواحدة ظهراً وحتى السابعة مساء.

وأضاف الدكتور محمد الرملى، فى بيان صحفى، أنه كانت أعداد كبيرة من المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأعضاء الطواقم الطبية ، قد بدأوا فى التوافد على المستشفى بعد التسجيل على الموقع الإليكترونى لوزارة الصحة واستقبال رسالة تفيد بموعد جرعة اللقاح، موضحاً أنه شهد الجميع بحسن التعامل والنظام وترحيب المستشفى وإدارتها وذلك فى خطوة يأمل الجميع أن تكون بداية نهاية هذا الوباء.

وشهدت مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الأقصر، الشهر الماضى، تلقى مدير المستشفى والفرق الطبية والعاملين داخلها جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتوره هالة زايد، والمستشار محافظ الأقصر مصطفى ألهم، ووكيل وزارة الصحة دكتور طاهر أيوب، ومع بدء تقديم جرعات اللقاحات داخل المستشفى تلقى الدكتور محمد محمد الرملى مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد الجرعة الأولى من لقاح فيروس الكورونا، وذلك فى خطوة هامة وحاسمة فى إتجاه القضاء على الوباء الخطير، كما تم بدء تلقى لقاح فيروس الكورونا لكافة أعضاء الفريق الطبى والعاملين بمستشفى الحميات وذلك تمهيداً لتطعيم جميع الأهالى بمحافظة الأقصر.

وأعرب الدكتور محمد الرملى مدير المستشفى، عن سعادته وفريق العمل ببداية المرحلة الأولى للتسجيل وتلقى لقاح الكورونا فى الخطوة التى تأمل إدارة المستشفى أن تكون النهائية للقضاء على هذا الوباء وإنتهاء الأزمة التى سببت شلل العالم كلة لمدة تقترب من العام، ومن جهتها سوف توالى مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد نشر كل ما يستجد عن شروط التسجيل وطريقة التسجيل وأماكن التطعيم وكل الخطوات الآخرى.



إقبال الأهالى على مستشفي الحميات لتلقى لقاح كورونا



تقديم اللقاحات لكبار السن بمستشفى الحميات



توافد المواطنون وكبار السن على مستشفي الحميات لتلقى لقاحات كورونا



توافد المواطنون وكبار السن والطواقم الطبية على مستشفي الحميات