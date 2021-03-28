تنفيذ 717 حكماً متنوعاً خلال حملة لمديرية أمن أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، برئاسة العقيد محمد الدخيلى، من تنفيذ 717 حكماً متنوعاً، اليوم، الأحد، خلال حملة تنفيذ أحكام، بتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان.

وأسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 717 حكماً متنوعاً شملت: ضبط 133 حكم حبس جزئي و29 حكم حبس مستأنف و380 أحكام غرامات و171 أحكام المخالفات.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .