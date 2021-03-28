تعرف على مصنعى الرمال السوداء بالبرلس وبلطيم × 10 معلومات.. فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ عددا من المشاريع القومية الجديدة، منها ما تم الانتهاء منه، مثل مزرعة غليون السمكية، وشركة كهرباء البرلس العملاقة، ومتحف كفر الشيخ، ومنها تجرى الأعمال بها أهمها مصنعا استخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء بالبرلس وبلطيم، حيث تعد مصر واحدة من أهم الدول التى تتوافر بها الرمال السوداء، وكشف آخر مسح جوى قامت به هيئة المواد النووية المصرية عن امتلاك مصر لما يقرب من 11 موقعًا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، بدءًا من رشيد حتى العريش بطول ساحل 400 كيلو متر، وتقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

1- الرمال السوداء تضم أهم المصادر الأساسية لكثير من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية مثل المونازيت واليورانيوم المشع والزركون ومعادن أخرى كثيرة تدخل فى صناعات كثيرة ومهمة مثل صناعة الصواريخ والطائرات وهياكل السيارات والسيراميك والبويات ومواد الإشعاع النووى، بالإضافة إلى المواد الخام التى تستخدم فى الصناعات الحديثة.

2- كانت الرمال السوداء على مدار السنوات الماضية قبل الشروع فى إنشاء المصنعين تسرق، ولكن بعد اهتمام الدولة بها تم الوقف بقوة تجاه تلك المحاولات، كما تم نقل تلك الرمال للحفاظ عليها، ليتحقق حلم رواد أهالى المحافظة عبر العشرات من السنوات للاستفادة من الرمال السوداء.

3- تم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية، والصحية المتبعة عالمياً، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة، لخلق استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى وتقدمه.

4- المصنع الأول للرمال السوداء كان موقعه أرض مغتصبة وبرك ومستنقعات لمصنع رمال شرق البرلس بملاحة منيسى التابعة لقرية الشهابية على مساحة 80 فداناً، كانت أرض أملاك مغتصبة وتم استردادها بقوة القانون، كما أن بقية الأرض كانت برك ومستنقعات ومنخفضات فتم ردمها وتعليتها وتسويتها ودكها، لتصبح مهيأة تماماً للإنشاءات المعمارية والهندسية للشركات صاحبة الولاية بالأعمال التنفيذية للمشروعات، وتطلب العمل جهداً كبيراً، وفى ظروف مناخية متقلبة وأجواء مختلفة تماماً، والمصنع يتم إقامته بخبرة مشتركة، مصرية استرالية.

5- المصنع الثانى بشمال الطريق الدولى غرب محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبرلس على مساحة 35 فداناً ويشارك فى المشروع محافظة كفر الشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهيئة المواد النووية وبنك الاستثمار، والمصنع الثانى بخبرة صينية بشمال البرلس والاستثمارات لمصنع الرمال بشمال البرلس قدرها 24 مليون دولار.

6- سيتم استخراج 41 عنصرا معدنيا من الرمال السوداء، تدخل فى 41 نشاطا منها صناعة هياكل الطائرات، وتم إقامة موقع المصنع الأول والانتهاء من سور المصنع وجارى الأعمال بقية الإنشاءات، وشاركت شركة الرمال السوداء المصرية فى تجديد وفرش وتجهيز 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا بقرية الشهابية بالبرلس بتكلفة مبدئية تتجاوز 8 ملايين جنيه كمرحلة أولى.

7- تم تدريب الكوادر المصرية العاملة فى هذا المجال، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، بما يسهم فى تنويع وتطوير الاقتصاد المصرى من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة.

8- تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلى للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمى عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمي، والإنتاج الفعلى للعناصر المستخرجة من الرمال السوداء بنهاية عام 2020 كما تم الانتهاء من البنية التحتية للمصنع الاول بملاحة منيسى بالشهابية وتم توصيل الكهرباء تم توصيل الغاز الطبيعى لموقع المصنعين.

9- تمت إتاحة 100 فرصة عمل من حملة المؤهلات العليا والفوق متوسطة والمتوسطة والعمال الحرفيين، للعمل بمشروع الشركة بمحافظة كفر الشيخ، بمنطقة بر بحري، و 100 فرصة عمل أخرى لشركة الرمال السوداء بمنطقة ملاحة منيسى.

10- تم التعاقد مع 10 مهندسين كراكات عائمة وفنى تشغيل كراكات عائمة "فى تكريك" وفق شروط خاصة للوظيفتين، حددتها الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء للمصنع الثانى.



الرمال السوداء بالبرلس



جانب من الرمال السوداء