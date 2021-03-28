تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة في الأسبوع الرابع من شهر مارس

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري، بقيمة تداول بلغت 863.8 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 11.1%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 840.2 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.8%.

وحلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 805.7 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.3%، وفي المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 690.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.9%، وفي المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 620.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8%.

وجاء في المركز السادس، شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 591 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.6%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز السابع بقيمة تداول 418.5 مليون جنيه بنسبة 5.4%، وحل فى المركز الثامن شركة برايم لتداول الأوراق المالية بقيمة 387.5 مليون جنيه بنسبة 5%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 324.6 مليون جنيه، و 303.1 مليون جنيه، بنسبة 4.2%، 3.9% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وتصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، قائمة شركات السمسرة خلال هذا الأسبوع، بعدما تولت تنفيذ أغلب عرض الشراء المقدم من بنك مصر لشراء شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

والبورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.