تركى آل الشيخ يتبرع بـ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في قطار سوهاج

كتب زكى القاضي

نشر المستشار تركى آل الشيخ، منشور على صفحته الرسمية على فيس بوك قال فيه، " لقد تألمت كثيرا لحادث قطاري سوهاج ولأننا في المملكة ومصر أشقاء ويد واحدة في السراء والضراء".



المنشور على صفحة المستشار تركى آل الشيخ

وأضاف المستشار تركى آل الشيخ، "قررت تقديم مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في الحادث الأليم، ودى أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالينا اللي تضرروا من الحادث واتمني من المولي أن يرحم المتوفين ويصبر أهلهم وذويهم وان يمن بالشفاء العاجل للمصابين، حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء.