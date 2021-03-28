اليوم السابع
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تركى آل الشيخ يتبرع بـ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في قطار سوهاج

الأحد، 28 مارس 2021 10:05 م
تركى آل الشيخ يتبرع بـ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في قطار سوهاج المستشار تركى آل الشيخ
كتب زكى القاضي

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نشر المستشار تركى آل الشيخ، منشور على صفحته الرسمية على فيس بوك قال فيه، " لقد تألمت كثيرا لحادث قطاري سوهاج ولأننا في المملكة ومصر أشقاء ويد واحدة في السراء والضراء".

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المنشور على صفحة المستشار تركى آل الشيخ 

 

وأضاف  المستشار تركى آل الشيخ، "قررت تقديم مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في الحادث الأليم، ودى أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالينا اللي تضرروا من الحادث واتمني من المولي أن يرحم المتوفين ويصبر أهلهم وذويهم وان يمن بالشفاء العاجل للمصابين، حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء.

 


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