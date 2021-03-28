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ترشيد الاستخدامات المائية الأبرز.. دراسة تكشف أهداف مشروع تبطين الترع

الأحد، 28 مارس 2021 12:00 ص
ترشيد الاستخدامات المائية الأبرز.. دراسة تكشف أهداف مشروع تبطين الترع تبطين الترع
كتب محمود العمرى

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أكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن عمليات تأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ وتهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة.
 
وتابعت الدراسة أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس في المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق وستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
 
 
ولفتت الدراسة إلى أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيساهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد فى تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة.
 
 

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