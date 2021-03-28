اليوم السابع
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تداول 11400 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 28 مارس 2021 12:33 م
تداول 11400 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11400 طن بضائع و583 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 3566 طن بضائع و303 شاحنات، فيما شملت حركة الصادرات 7834 طن بضائع و280 شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين محبة ونما إكسبريس بينما تغادر السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين سينا وبريدج واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة تراست .

 

 

 

 


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