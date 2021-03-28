تحطم طائرة عسكرية تنقل لقاحات كورونا لكبار السن فى أوروجواى.. فيديو

كتب محمد شعلان

شهدت الأجواء الجوية في أوروجواي تحطم مروحية عسكرية كانت تنقل شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في رحلة بين العاصمة مونتفيدو ومدينة روشا التي تقع في الجنوب الشرقي من البلاد.

وعرضت شبكة "يورو نيوز" لقطات من موقع تحطم المروحية العسكرية وفرق الإنقاذ وعناصر من الجيش الأوروجواي تطوق المكان لمعرفة ملابسات تحطم المروحية الصغيرة.

وأسفر تحطم المروحية العسكرية عن إصابة اثنين من الطيارين، وتم نقل الطيارين المصابين فوراً إلى مستشفى للعلاج بعد إصابتهما بجروح، كما لم تسفر الواقعة عن وفيات أو إصابات أخرى من المدنيين باستثناء قائدي الطائرة فقط.



تحطم الطائرة



الطائرة بعد تحطمها

الجرعات التي كانت تنقلها المروحية العسكرية كانت متجهة إلى مدنيين تخطى سنهم الثمانين عاماً من أجل الحصول على جرعة من اللقاحات الـ 180 التي كانت تقلها المروحية إلى روشا.



صورة عن بعد للمروحية بعد تحطمها



نقل المصابين للمستشفى

وفى وقت سابق، قال وزير خارجية أوروجواي فرانسيسكو بوستيليو، إن بلاده تبحث إمكانية شراء اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V".

وأشار بوستيليو - في مؤتمر عُقد في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف - إلى أن وزارة الصحة في بلاده استقبلت أخصائيين من روسيا يعملون على لقاح "سبوتنيك V"، إضافة إلى لقاءات أجرتها الوزارة مع ممثلي شركات أخرى متخصصة في تطوير اللقاحات.

وأضاف الوزير - وفقا لما نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "اللقاح الروسي ضمن قائمة اللقاحات التي ننظر فيها، ولديه فرص جيدة".

من جهته، قال لافروف إنه أبلغ نظيره في الأورجواي بأن روسيا لديها حالياً لقاحان تم تسجيلهما بصورة رسمية، هما "سبوتنيك V" و"أبيفاك كورون"، مشيرا إلى أنه أطلع بوستيليو على محادثات تجريها روسيا بشأن لقاح كورونا مع البلدان المجاورة لأوروجواي، هي الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبيرو.