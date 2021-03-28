تجديد حبس متهم بتزوير المستندات الرسمية 15 يومًا على ذمة التحقيقات

كتب: أمنية الموجى

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم، اشترك مع آخر فى تشكيل عصابى جديد لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وضمت الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين، مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الإستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام شخصين مدير مكتب للمقاولات العمومية والتسويق العقارى وعامل بذات المكتب بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية متخذان من مكتب المقاولات والتسويق العقارى الذى يعملان به وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وترويج المحررات المزورة لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة وذلك نظير مبالغ مالية يتحصلان عليها منهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبتفتيش مقر المكتب عُثر بداخله على (العديد من المستندات والمحررات والأختام "مزورة بالكامل" - كمية كبيرة من طوابع الدمغات المقلدة - جهاز كمبيوتر محمل يحوى نماذج المحررات والأختام المضبوطة ونماذج لأختام شعار الجمهورية المقلدة - طابعة ألوان تُستخدم فى طباعة المستندات المزورة- هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية على برنامج "واتس آب" الدالة على نشاطهما .