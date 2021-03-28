رويترز

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن تصريحات بثها التليفزيون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتوقع أن تصل روسيا لمرحلة مناعة القطيع من فيروس كورونا المستجد وأن ترفع القيود المرتبطة بالسيطرة على التفشي بحلول نهاية الصيف.

وأضاف بوتين، الذي تلقى لقاحا روسيا للوقاية من المرض هذا الأسبوع، أن الأثر الجانبي الوحيد الذي شعر به كان ألما خفيفا في عضلاته في الصباح التالي لتلقي اللقاح وشعورا بعدم الارتياح في موضع الحقن.

وكان قد أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين لم تظهر عليه أي آثار جانبية بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"،.